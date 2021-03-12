شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة حائل: ضبط وافدين لتورطهما بجمع أموال من أنشطة مخالفة لنظام مكافحة التستر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة حائل من القبض على وافدين من الجنسية الآسيوية، حيث ضبط بحوزتهما مبالغ مالية تم جمعها عبر أنشطة مخالفة لنظام مكافحة التستر.

وتفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يتباهيان بعرض مبالغ مالية، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة ـ بفضل الله ـ بالتنسيق مع وزارة التجارة من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مقيمان من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، وضُبط بحوزتهما مبلغ (21) ألف ريال.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية أن الأموال التي ظهرت في الفيديو حصيلة أنشطة مخالفة لنظام مكافحة التستر ، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.