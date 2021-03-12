شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على السيرة الذاتية للرئيس الجديد لهيئة “الطيران المدني” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، أمرا ملكيا بتعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيلج رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير بدلًا من عبدالهادي بن عبدالوهاب المنصوري.

وحصل “الدعيلج” على بكالوريوس في هذا التخصص من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ليبدأ بعدها رحلة طويلة ومتعددة المحطات من العمل الإداري والتنفيذي.

وشغل العديد من المناصب في مقدمتها منصب الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودةAFCمنذ يونيو 2017، كما يرأس مجلس إدارة مجموعة بن لادن، وعضو في مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار، وعضو بلجنة المراجعة في بنك الرياض منذ 2016.

وشملت خبرات الدعيلج في الإدارة التنفيذية، والتي تمتد لأكثر من 30 عامًا، شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة عدوان للصناعات الكيميائية بين 1993 و2005، ورئيس شركة عبدالعزيز الدعيلج وشريكه للاستشارات الصناعية، فضلًا عن شغله عددًا من المناصب القيادية في شركة “سابك” في الفترة من 1987 وحتى 1993.

كما شغل العديد من المناصب المهمة، مثل عضوية مجلس إدارة شركة رافال للتطوير العقاري في الفترة من 2012 وحتى 2019، كما كان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للطباعة والتغليف في الفترة من 2014 وحتى 2017، ورئيسًا تنفيذيًا لكل من شركة الشرق الأوس .