شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. موجة من الغبار تضرب الرياض.. والأرصاد تتوقع انتهاء الموجة في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شهدت مدينة الرياض مساء اليوم الجمعة موجة من الغبار والرياح النشطة. وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر لحظة وصول موجة الغبار إلى الرياض. وحذر المركز الوطني للأرصاد من عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية على منطقة الرياض. وأوضح المركز أن الحالة الجوية من المتوقع أن تنتهى غدا السبت في تمام الساعة 12 صباحاً. وكانت المديرية العامة للدفاع المدني (قد حذرت من تقلبات جوية وعواصف رملية على معظم مناطق المملكة اليوم الجمعة وغدًا السبت.

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