شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السوري لدى روسيا ينفي أنباء وجود الرئيس بشار في موسكو للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى السفير السوري لدى روسيا رياض حداد، الأنباء المتداولة عن وجود الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته في موسكو؛ لتلقي العلاج على خلفية إصابتهما بفيروس كورونا.



وقال الحداد، اليوم الجمعة، في تصريح خاص لوكالة (سبوتنيك) الروسية: "هذا الكلام غير دقيق إطلاقا، السيد الرئيس بشار الأسد موجود في سوريا، وهذا الكلام غير صحيح".



وكانت وسائل إعلام تركية قد تناقلت أنباء عن انتقال الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس إلى موسكو على متن طائرة خاصة للعلاج، بزعم تأزم حالته الصحية.



وكانت الرئاسة السورية أعلنت، يوم 8 مارس، أن الرئيس الأسد وزوجته أصيبا بمرض فيروس كورونا المستجد، وأنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة، وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.



وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم 9 مارس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سينظر فورا في مسألة تقديم المساعدة للرئيس الأسد على خلفية إصابته بـ (كوفيد19).