في ظل موجة الغبار.. «المرور» يُصدر إرشادات مهمة لقائدي المركبات (انفوجراف)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت المديرية العامة للمرور مجموعة من الإرشادات لقائدي المركبات في ظل موجة الغبار التي تتعرض لها بعض مناطق المملكة. وأوضحت ” المرور” في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أنه لقيادة أكثر أمناً عند حدوث موجات الغيار ينصح باتباع الإرشادات التالية:- ترك مسافة كافية وتجنب السرعة

التأكد من عمل جميع أنوار المركبة

عدم تغيير المسار إلا للضرورة وبعد استخدام الإشارة

إغلاق النوافذ واستخدام خاصية تدوير الهواء داخل المركبة

استخدام إشارات التنبيه (الفلشر) عند الضرورة. وتشهد عدة مناطق من المملكة حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية، حيث تعرضت مدينة عرعر لعاصفة ترابية، كما تعرضت تبوك وحائل والرياض لرياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة.

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