شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: العاصفة الرملية حالياً على حائل والقصيم ومتجهة إلى الرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن العاصفة الرملية حالياً تؤثر على حائل والقصيم، ونتوقع أن تتحرك لتؤثر على المحافظات الشمالية لمنطقة الرياض، وخلال ساعات المساء تكون على العاصمة الرياض – بمشيئة الله-.

المناطق المتأثرة

كما توقع العقيل، خلال الـ 24 ساعة القادمة أن تتأثر جنوب منطقة الرياض، ويوم السبت تتأثر منطقة نجران بالعاصفة المنقولة من مناطق وسط المملكة وشرقها وتنعدم الرؤية الأفقية على منطقة نجران وشرق منطقة عسير ومنطقة الباحة والمنحدرات الشرقية من المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية.

أما يوم الأحد فتوقع العقيل، أن تبدأ الرؤية بالتحسن التدريجي على مناطق وسط المملكة وشرقها، وتبقى الأتربة المثارة على منطقة الباحة، ولا يستبعد أن تتأثر بها منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما أصدرت الأرصاد تحذير من عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية على منطقة الرياض يشمل ( الحريق، القويعية ، الخرج، المجمعة، الدرعية، المزاحمية، الدلم، حوطة بني تميم، الدوادمي، حريملاء، ضرما، الزلفي، ثادق، عفيف، العاصمة الرياض، رماح، مرات، الغاط، شقراء) حتى الساعة 9 مساءً.

العاصفة تضرب الرياض خلال ساعات

وكان أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، قد توقع أن تضرب العاصفة الغبارية حمراء، الرياض بين الساعة 06:00 – 07:00م، وذلك وفقاً لحركة الرياح السطحية .

من جانبها، أصدرت الأرصاد تحذيراً من عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية على منطقة الرياض، يشمل ( الحريق، القويعية ، الخرج، المجمعة، الدرعية، المزاحمية، الدلم، حوطة بني تميم، الدوادمي، حريملاء، ضرما، الزلفي، ثادق، عفيف، العاصمة الرياض، رماح، مرات، الغاط، شقراء) حتى الساعة 9 مساءً.

إرشادات المرور

وأصدرت المديرية العامة للمرور مجموعة من الإرشادات لقائدي المركبات في ظل موجة الغبار التي تتعرض لها بعض مناطق المملكة ، كالتالي:

– ترك مسافة كافية وتجنب السرعة.

– التأكد من عمل جميع أنوار المركبة.

– عدم تغيير المسار إلا للضرورة وبعد استخدام الإشارة.

– إغلاق النوافذ واستخدام خاصية تدوير الهواء داخل المركبة.

– استخدام إشارات التنبيه (الفلشر) عند الضرورة.

وتشهد عدة مناطق من المملكة حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية، حيث تعرضت مدينة عرعر لعاصفة ترابية، كما تعرضت تبوك وحائل والرياض لرياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة.