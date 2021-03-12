إغلاق 6 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت حالات كورونا بين صفوف المصلين

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 6 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 33 يوماً 269 مسجداً، تم فتح 253 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة تشمل 3 بمنطقة الرياض،و 3 مساجد بمنطقة الحدود الشمالية .

أشارت إلى فتح 9 مساجد اليوم بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة شملت ، أربعة منها بمنطقة الرياض ومسجدين بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة جازان ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.

وأكدت الوزارة مواصلة جوالاتها الرقابية بمناطق المملكة بشكل يومي لرصد أي مخالفات في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد والجوامع.