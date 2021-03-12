بكلمات مؤثرة... السيسي ينعى "الحاجة زينب"

دبي - محمود عبدالرازق - وغرد السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أنعى بمزيد من الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى التي وافتها المنية في هذا اليوم المبارك، هذه السيدة الفاضلة التي ضربت المثل العظيم في الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين قامت بالتبرع بقرطها الذهبي لصندوق "تحيا مصر".

وتابع الرئيس المصري عن الحاجة زينب مصطفى مسعد الملاح: "رحم الله الحاجة زينب وغفر لها، فقد كانت خير نموذج للمرأة المصرية وما تقدمه طوال الوقت من دروس وعِبر في التجرد والتضحية بأغلى ما لديها فداء لوطنها".

​ووفقا لموقع بوابة "الأهرام"، فإن الحاجة زينب من قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وكانت الحاجة زينب تعاني من ضعف البصر "كفيفة" وأعلنت عن تبرعها بقرطها ذهبي مساهمة في بناء مصر الجديدة ودعما للرئيس، واستقبلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقتها بقصر الرئاسة لتكريمها.

وقد أهدى السيسي لها رحلة "حج" على نفقته الخاصة، وأمر بشراء قرطها الذهبي مرة أخري ليتم وضعه مع صورة لها في مقر رئاسة الجمهورية.

ونقلت "الأهرام" عن نجلها قوله إن "والدته رحلت عن عمر ناهز 100 عام، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة"، مشيرا إلى أن تشييع الجثمان سيكون بعد صلاة الجمعة اليوم.