رسالة للملك وولي عهده... أول تعليق من وزير الحج والعمرة السعودي عقب إعفائه من منصبه

دبي - محمود عبدالرازق - وغرد بنتن عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على منحي فرصة خدمة وطننا الغالي وخدمة ضيوف الرحمن، حيث توّج ذلك حياتي العملية بشرف عظيم".

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر، اليوم الجمعة، عددا من الأوامر الملكية، وفي مقدمتها إعفاء وزير الحج والعمرة، محمد صالح بن طاهر البنتن، من منصبه، وتكليف عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة، بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.

وتولى محمد صالح بن طاهر بنتن مهامه كوزير للحج والعمرة منذ تاريخ 7 مايو/ أيار 2016.

وافق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد لعزيز، وافق يوم الاثنين الماضي، على عدد من المبادرات التي تهدف إلى مساعدة الأفراد والمؤسسات العاملة في قطاع الحج والعمرة.

وتشمل المبادرات إعفاء مرافق الإيواء من الرسوم السنوية لرخص الأنشطة التجارية البلدية لمدة سنة في مدينتي مكة والمدينة.

وسيتم أيضا إعفاء منشآت قطاع الحج والعمرة من المقابل المالي على الوافدين العاملين لمدة ستة أشهر، كما يمكن تجديد تراخيص وزارة السياحة دون مقابل لمرافق الإيواء بمدينتي مكة والمدينة لمدة سنة قابلة للتمديد.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أنه "سيتم كذلك تأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات للوافدين العاملين في الأنشطة المرتبطة بقطاع الحج والعمرة لمدة ستة أشهر، على أن يتم تقسيط المبالغ على مدى سنة".

وستظل رخص الحافلات العاملة في منشآت نقل الحجاج سارية دون مقابل لمدة سنة. وسيتم تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية للحافلات الجديدة لموسم الحج القادم لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية تقسيطها على مدى أربعة أشهر بدءا من تاريخ الاستحقاق.

وأطلقت حكومة المملكة ما يزيد عن 150 مبادرة تجاوزت مخصصاتها 180 مليار ريال، وذلك بهدف مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتخفيف آثارها على الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين.