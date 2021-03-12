مشاهد مرعبة... تحذيرات عاجلة في السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - نقلت صحيفة "الجزيرة الآن"، ظهر اليوم الجمعة، عن المركز الوطني للأرصاد، وجوب توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامة المواطنين.

وأشارت قناة "العربية السعودية" إلى موجة غبارية تجتاح مساحة واسعة من المملكة، مما حول النهار إلى ليل عاتم في مناطق الشمال، وتحديدا في الجوف والمناطق المجاورة، مع تحذيرها بزحف تلك الموجة إلى مناطق شرق ووسط السعودية خلال اليوم.