شكرا لقرائتكم خبر عن «ابقوا في منازلكم».. «المسند» يحذر سكان عدة مناطق بسبب العواصف الترابية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

حذر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، سكان الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والشرقية، والرياض، والقصيم، من الخروج من المنزل اليوم بسبب التقلبات الجوية والعواصف الترابية، قائلاً عبر تغريدة على حسابه بتويتر: “يفضل البقاء في منازلكم اليوم”.

وأوضح المسند أن ذلك التحذير يأتي نظراً لتعرض أجواء المملكة لاضطربات جوية عنيفة متمثلة في سرعة الرياح وكثافة الغبار جراء تموضع مركز للضغط الجوي المنخفض والعميق شمال شرق المملكة، وتوغل جبهة هوائية باردة ومثيرة للغبار.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية تصل سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 55 كم/ساعة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).

كما توقع المركز أن يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على وسط وشرق وأجزاء من غرب المملكة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية.