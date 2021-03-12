شكرا لقرائتكم خبر عن أوامر ملكية: إعفاء وزير الحج من منصبه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صدرت اليوم أوامر ملكية كريمة فيما يلي نصوصها: يعفى معالي الدكتور / محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة يكلف معالي الدكتور / عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة، بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء. تنهى خدمة فضيلة الشيخ / إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد رئيس المحكمة الإدارية العليا. يعين فضيلة الشيخ / علي بن سليمان بن علي السعوي رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير. يعفى معالي الأستاذ / عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه. يعين الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيلج رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير. يعين معالي الأستاذ / عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير.

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