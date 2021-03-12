شكرا لقرائتكم خبر عن «وزير الصحة» يوجه رسالة مهمة بشأن الحصول على لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، على أمان اللقاحات المستخدمة في المملكة، قائلاً في تغريدة على حسابه بتويتر : “جميع اللقاحات المستخدمة في المملكة أظهرت حماية عالية من الإصابة بحمد الله بعد أسبوعين من أخذ اللقاح، ومأمونية كبيرة” .

ونصح الربيعة بسرعة تلقي اللقاح قائلاً: “أنصح الجميع بالمسارعة بأخذ اللقاح لحماية أنفسهم من هذا الفيروس الخطير”.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أكد أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبًا في تسجيل الحالات المؤكدة والحرجة، مشيراً إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيسهم في التحكم بشكل أقوى لتحقيق الوصول للاتجاهات الإيجابية.