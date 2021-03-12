وزير المالية السوداني: بحثت في مصر الاستفادة من موقفها لدعم مؤتمر باريس

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال جبريل إنه تباحث مع وزير المالية المصري حول إمكانية الدخول في مؤتمر باريس خلال مايو القادم وكيفية الاستفادة من الموقف القوي لدى جمهورية مصر العربية لدعم هذا المؤتمر.

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وأكد الوزير السوداني أن مصر نجحت في برنامجها للإصلاح الاقتصادي من خلال تجاوز العقبات، حتى وصلت إلى المرحلة الحالية.

يشار إلى أن مؤتمر باريس من المقرر أن ينعقد في الـ 17 من مايو/ آيار المقبل، بغرض العمل على إلغاء ديون السودان وفتح الباب أمام المستثمرين الدوليين، بعد أن رفعت أمريكا اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.

ولفت جبريل إلى ضرورة تقوية العلاقات الثنائية وتبادل المنافع المشتركة، بين الجانب السوداني والمصري، مؤكدا أن النجاحات التي تتحقق في أي بلد تنعكس على الطرف الآخر.

وأوضح أنه ناقش مع وزيرة التعاون الدولي لجمهورية مصر العربية العلاقة مع المؤسسات الإقليمية والدولية في التعامل مع برنامج الدول المثقلة بالديون وكيفية معالجة مشكلة ديون السودان.

جدير بالذكر أن زيارة وزير المالية السوداني تأتي في إطار زيارة رئيس الوزراء السوداني للقاهرة والتي بدأت أمس، وتستمر 48 ساعة، برفقة وفد وزاري رفيع.