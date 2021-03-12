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روسيا ترصد 19 خرقا لوقف إطلاق النار في سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة

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دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Attia Al-Attia

موسكو – سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا 19 خرقا (وفقا للجانب السوري - 17 خرقا)، في محافظات إدلب – 10، اللاذقية – 5، حماة – 3، وحلب - 4، في حين رصد الجانب التركي 4 خروقات (ما يؤكده الجانب الروسي منها - صفر).

وقام مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين خلال الــ24 الساعة الأخيرة بتنفيذ عمليتين إنسانيتين، تم من خلالهما:

- إيصال 375 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 2865 طن إلى قرية بيت سوهين، في محافظة اللاذقية.

- إيصال 375 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 2865 طن إلى أهالي قرية مظلوم، في دير الزور.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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