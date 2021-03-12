مقر التنسيق الروسي السوري: السلطات الكردية تفقد السيطرة على مخيم في الحسكة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال رئيس مقر التنسيق الروسي السوري لعودة اللاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، ووزير الإدارة المحلية السوري حسين مخلوف، في بيان مشترك، اليوم الجمعة، إن "السلطات الكردية فقدت السيطرة فعليا على المخيم بالتزامن مع زيادة نفوذ تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا ودول أخرى)".

ووصف المسؤولان الوضع الحالي في المخيم بالحرج، مشيرين إلى أن نزلاءه، وخاصة الأطفال، يواجهون خطر التشدد.

ودعا البيان الدول، التي يقيم مواطنون منها في الهول وغيره من مخيمات اللاجئين شمال شرقي سوريا، تفعيل مساعيهم من أجل تنظيم عملية استعادتهم إلى الوطن، كما تفعله روسيا.

وأشار البيان إلى دور العقوبات الأمريكية في اضطراب الوضع داخل سوريا واستغلال أمريكا وحلفائها أدوات مالية وسياسية للضغط على المنظمات الدولية كي تصرف الأنظار عن عواقب عقوباتهم ضد سوريا ومخالفاتهم لسيادتها.