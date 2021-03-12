وزير الصحة السعودي يوجه نداء عاجلا للمواطنين لحماية أنفسهم من الفيروس الخطير

دبي - محمود عبدالرازق - وقال وزير الصحة عبر حسابه على تويتر "أنصح الجميع بالمسارعة في أخذ اللقاح لحماية أنفسهم من هذا الفيروس الخطير".

يذكر أن هيئة الغذاء والدواء، أجازت استخدام لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"، في مراكز التطعيم بمختلف مناطق المملكة.

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وقالت وزارة الصحة إن لقاح فيروس كورونا يخفض معدل الوفيات بشكل كبير جدًا يصل إلى 84%.

وذكر حساب "عش بصحة" (التابع للوزارة عبر تويتر)، أن معدل انخفاض الوفيات بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح يصل إلى 72%.

يتحقق هذا بعد 14 إلى 20 يومًا من تلقي اللقاح، ويصل لنسبة 84% بعد 21 إلى 27 يومًا من تلقي اللقاح.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، مؤكدة إمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة.