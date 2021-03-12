العراق.. قناص من "داعش" يقتل جنديا عراقيا ويصيب آخر في كركوك

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "السومرية نيوز"، فقد أكد مصدر أمني مقتل جندي عراقي وإصابة آخر في مدينة كركوك العراقية، بعد ان استهدفهم قناص من "داعش".

© REUTERS / Wissm Al-Okili

وقال: "الهجوم استهدف اللواء 45 من الجيش العراقي في ساعة متأخرة من الليل في قرية موره بان شاخ في كركوك".

وأوضح المصدر أن "عناصر من "داعش" شنوا هجوما آخر في ساعات الصباح الباكر في وادي الشاي"، لافتا إلى أن "الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية".

يشار إلى أن كركوك تعد إحدى أوكار "داعش"، حيث سبق وأعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، في بيان لها أن "الأجهزة الأمنية بها ألقت القبض على 5 عناصر لـ"داعش" بينهم امراة، بمناطق متفرقة من المحافظة"، مؤكدة أن "المقبوض عليهم كانوا مطلوبين أمنيا، وفق احكام المادة ( 4/ إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".