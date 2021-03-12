شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية تضرب «عرعر» وتحول النهار إلى ليل (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تشهد مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم الجمعة، عاصفة ترابيةمحمّلة بأطنان من الغبار.

ووفقاً لموقع “طقس العرب”، حوّلت العاصفة الترابية نهار مدينة عرعر إلى ظلام دامس، وأدت إلى توقف الحياة بشكل شبه كامل، حيث لزم سكان المدينة منازلهم خوفاً من تعرُّضهم للحوادث وبعض الأمراض الناجمة عن الغبار.

ويتوقع أن الخليج 365 العاصفة الرملية زحفها باتجاه وسط المملكة حتى تصل مدينة الرياض، مروراً بمنطقتَي حائل والقصيم، ويرجّح أن تتسبّب في تعطل الرحلات على الخطوط السريعة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية تصل سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 55 كم/ساعة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، كما يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على وسط وشرق وأجزاء من غرب المملكة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية.