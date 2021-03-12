شكرا لقرائتكم خبر عن «الشريم»: التحرش بالأعراض نبتةً مغروسة لدى البعض ممن أفئدتهم هواء ولم يعمرها وازع ديني (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الشيخ سعود الشريم، في خطبة الجمعة بالحرم المكي، أن ظاهرة التحرش بالأعراض وهو الاعتداء بالطرف الآخر، نبتةً مغروسة لدى بعض الأفراد ذكورًا وإناثا ممن أفئدتهم هواء ولم يعمرها وازع ديني ولا سمت عرفي ولا خلق فطري ولا ذوق عام.

وأشار إلى أنها ظاهرة منغصة وآفة مفسدة شغلت أذهان ذوي العلم والتربية والحقوق واستنفرت أهل الاختصاص الأمني والعدلي، وشجبتها المجتمعات، ويجب السيطرة عليها .

وأضاف الشيخ سعود الشريم: “من استهون حرمة عرضه وعرض غيره فقد قال الرسول ﷺ ( إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ…)، وقال تعالى (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) أي ليطلب العفة عن الحرام، والعفة خلق رفيع.