شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم: عواصف ترابية وانعدام في الرؤية الأفقية على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية تصل سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 55 كم/ساعة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، كما يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على وسط وشرق وأجزاء من غرب المملكة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية.

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 48 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

عاصفة ترابية

من جانبه قال خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني: ” تشكلت العاصفة الترابية صباح اليوم الجمعة 1442/7/28هـ على الشمالية والجوف، ويتوقع أن تتوسع لتشمل أجزاء من جنوب وشرق تبوك وحائل وشرق المدينة ومكة ثم القصيم ثم الرياض فالشرقية، إلا أن يصرفها الله” .

وأضاف الحصيني : ” لا أنصح بالسفر بين طرق تلك المناطق حتى تهدأ العاصفة، استعملوا الأبواب الجنوبية في المنازل” .

انخفاض مدى الرؤية

ووفقاً لموقع طقس العرب، فقد تأثرت أجزاء واسعة من الجوف والحدود الشمالية برياح قوية، تشكلت على إثرها عاصفة رملية شديدة، انخفض معها مدى الرؤية الأفقية في عرعر إلى حد الإنعدام.

وفيما يلي بعض المشاهد من مدينة عرعر اليوم الجمعة :