جاويش أوغلو: تركيا ومصر تستأنفان الاتصالات الدبلوماسية وتؤكدان استمرارها

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف جاويش أوغلو: "مستعدون لاتخاذ خطوة حيال تحسين العلاقات مع السعودية في حال اتخذت خطوة إيجابية والأمر ينطبق على الإمارات".

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وأكد وزير الخارجية التركي أنه لا يوجد أي سبب يمنع تحسين العلاقات مع السعودية.

وفي السياق، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر جليك، في وقت سابق، إن هناك أواصر قوية لتركيا مع مصر وشعبها تعود لتاريخ قديم، ومن دون الشراكة التاريخية معها لا يمكن كتابة تاريخ المنطقة.

وأضاف: "سبق أن تم التعبير بوضوح عن القلق بشأن مستقبل الشعب المصري وإرساء الديمقراطية والموقف السياسي من هذه القضية"، حسب تعبيره.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أعلن، الاثنين الماضي، عن انفتاح تركيا للحوار و"فتح فصل جديد" مع مصر ودول الخليج.

وتوترت العلاقات بين تركيا ومصر بعد "سقوط نظام الرئيس محمد مرسي التابع لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013"، بعد احتجاجات شعبية عارمة.