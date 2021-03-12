بهدف تعزيز التعاون المشترك... إسرائيل تنهي مناورة بحرية بمشاركة 3 دول

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، صباح اليوم الجمعة، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد فيها أن بلاده انهت مناورة بحرية دولية، شاركت فيها ثلاثة أساطيل أجنبية، وهي واليونان وللمرة الأولى فرنسا وقبرص.

وحملت المناورة اسم "نوفال دينا" استمرت لأسبوع، وجرت في البحر الأبيض المتوسط ​​غرب قبرص، بمشاركة قطع بحرية مختلفة والمروحيات.

ومن أبرز السيناريوهات التي تم التدرب عليها استخدام النظام المضاد للغواصات، والبحث والإنقاذ ومحاكاة حرب بين السفن، وذلك بمشاركة سفينة صواريخ من نوع "ساعار 4.5" المزودة بنظام مضاد للغواصات، بالإضافة إلى غواصة إسرائيلية.

وعزا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الهدف من المناورة البحرية السنوية، هو تعزيز التعاون بين الأساطيل وتعميق المعرفة المهنية، حيث عززت قوة التعاون المشترك والمعرفة بين الأساطيل البحرية للدول المشاركة ولغة التعامل الواحدة، مشيرا إلى أن المناورة كانت قد حُددت مسبقًا في خطة التدريبات المحددة لعام 2021.