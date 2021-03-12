الحشد الشعبي يدمر نفقين لـ"داعش" في الأنبار

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في البيان الذي نشره موقع "السومرية نيوز" أن "قوات الحشد الشعبي والجيش، عثروا صباح اليوم الجمعة، على نفقين لداعش بعملية دهم وتفتيش جنوب قضاء القائم غربي الأنبار".

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وعن تفاصيل العملية قال البيان إنها نفذت من قبل "قوة من اللواء الثالث المقر المسيطر الثالث من فوج الفرات الأول في الحشد الشعبي، والجيش العراقي لتفتيش مناطق حي زيتون، ومنطقة محيله، ومنطقة المشاريع، جنوب القضاء، وتم تدمير النفقين بالكامل".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الاولى التي تعثر فيها قوات من الحشد الشعبي أو الجيش العراقي على أنفاق تستخدمها داعش، ففي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت هيئة الحشد الشعبي تنفيذها عمليات أمنية بمحافظة صلاح الدين، بمنطقة العيث، عثرت خلالها على أنفاق بطول 10 أمتار كان الإرهابيون يتخذونها ملجأ لهم، كما تم العثور على عبوات ناسفة على الطريق.

ومن الجدير بالذكر أن العمليات الامنية العراقية قد تكثفت مؤخرا لتعقب فلول التنظيم الإرهابي، الذي أعلنت بغداد هزيمته عسكريا أواخر 2017.