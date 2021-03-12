شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال يعلن الحداد العام 3 أيام لوفاة الرئيس الأسبق على مهدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الصومالى محمد عبدالله فرماجو الحداد فى البلاد، وتنكيس الأعلام 3 أيام لوفاة الرئيس الأسبق على مهدى محمد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة فى الصومال قدمت العزاء والمواساة لأسرة الفقيد والأمة الصومالية فى وفاة الرئيس الأسبق والذى وافته المنية مساء "أمس" فى العاصمة الكينية نيروبي.

كان الرئيس على مهدى محمد، أول رئيس صومالى مؤقت تقلد المنصب بعد سقوط الحكومة المركزية عام 1991، كما أنه كان أصغر عضو برلمانى فى عام 1969.