كاتب: «التلوث الضوئي» يؤثر على صحة الإنسان والأنظمة البيئية الحيوانية والنباتية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الكاتب الدكتور سليمان الرويشد، أن التلوث الضوئي، يؤثر بالسلب على صحة الإنسان، كما يضر بالأنظمة البيئية والحيوانية والنباتية.

وأوضح أن التلوث الضوئي، هو وجه جديد من أوجه التلوث المعاصر في البيئة الحضرية، الناتج عن الاستخدام المفرط للضوء الاصطناعي في كثير من مدن العالم، بما فيها مدن المملكة الكبرى، التي جاءت للأسف مع شقيقاتها عواصم دول الخليج العربية في المرتبة الثانية بعد سنغافورا في معدل ارتفاع مستوى هذا التلوث، وذلك وفق بيانات أطلس التلوث الضوئي الذي شمل العالم بأسره، وصدر في العام 2016.

الإضرار بصحة الإنسان

وأضاف الرويشد، في مقال له بصحيفة “الرياض”، بعنوان “مدننا وظاهرة التلوث الضوئي”، أن الدراسة في هذا الأطلس أشارت إلى أن 83 % من البشر حول العالم متأثرون بهذا التلوث، وإن تفاوتت درجات هذا التأثر.

وأضاف أن الآثار السلبية لهذه الظاهرة ذات المعدل المتزايد لا تقف عند صحة الإنسان وحسب، وإنما تتعداه إلى الأنظمة البيئية الحيوانية والنباتية.

ظاهرة الاحتباس الحراري

وتابع “يشير العلماء إلى أن العديد من الكائنات الحية وخاصة الإنسان، تعتمد على ما يعرف بإيقاعات الساعة البيولوجية وإفراز هرمون (الميلاتونين) ليلاً، ذي الصلة بتنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ لدى البشر وأغلب الكائنات الحية، الذين عند تعرضهم للضوء الاصطناعي أثناء النوم يتسبب ذلك في انخفاض إنتاج هذا الهرمون، وبالتالي يؤدي ذلك إلى حدوث اضطرابات في هذا الجانب، تصاحبه مشكلات صحية تشمل الصداع وإجهاد العمل والإرهاق والقلق، وربما السمنة والإصابة ببعض الأمراض المستعصية، هذا بخلاف أن الإضاءة الاصطناعية تستقطع نحو ربع الكهرباء المستهلكة عالمياً، وبالتالي يتسبب الإفراط في استخدام هذه الإضاءة إهدار كبير للطاقة، والمساهمة في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري”.