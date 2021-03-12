شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يوضح المناطق الأكثر تأثراً بالعواصف الترابية.. انخفاض حاد في الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، إن الموجة المتوقعة، اليوم الجمعة، ليست غريبة؛ لأننا نعيش فترة انتقالية بين الشتاء والصيف مرورًا بفصل الربيع.

وأضاف “الحصيني” خلال مداخلة بقناة “السعودية” قائلاً: “الحر والبرد عادة لا يأتيان بشكل مفاجئ؛ فهناك صراع بين التيارات الشمالية والجنوبية؛ تؤدي إلى اضطرابات الجو ونشاط الرياح السطحية التي تتجاوز سرعتها من 40 إلى 60 كم/ ساعة، وتبدأ من المناطق الشمالية”.

وأشار إلى أن الرياح تشمل أيضًا الأجزاء الشرقية من مكة والمدينة وتصل إلى الجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية؛ مما يؤدي إلى إثارة أتربة وتشكل عاصفة ترابية ستكون المواقع بين منطقة الرياض والشرقية وجنوب الرياض الأشد تأثرًا بالعاصفة.

وتوقع “الحصيني” انخفاض درجات الحرارة بمعدل من 6 إلى 10 درجات مئوية عما سجلته خلال الأيام الماضية.