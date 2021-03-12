شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة.. ضبط مواطن يسكب مشروبات كحولية ويتباهى بجريمته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: رصدت الجهات المختصة بمنطقة المدينة المنورة مقطع فيديو يظهر شخصاً يسكب مشروبات كحولية ويوثق ذلك الفعل ويتباهي به ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح “سناب الداخلية” أن شرطة المدينة تمكنت من خلال إجراءات البحث والاستدلال، تحديد هوية الشخص حيث اتضح أنه مواطن، وتم ضبطه وبرفقته وافد باكستاني بالعقد الرابع من العمر ، وتم إحالتهما لفرع النيابة العامة.

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