شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يعلن احباط مُخططين إرهابيين فى الأنبار وكركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عن احباط مُخططين "إرهابيين" في محافظتى الأنبار وكركوك، وقال اللواء يحيى رسول فى بيان، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، يستمر الشجعان في جهاز مكافحة الإرهاب بعملياتهم المتميزة، حيث تمكنوا من احباط مُخططين إرهابيين يستهدفان أمن مُحافظتي الأنبار وكركوك" ، وأضاف "تمكن فُرسانُنا في الجهاز بعمليةٍ سابقوا فيها الزمن من نصب كمين مُحكم في الكرمة - الأنبار أسفر عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين كانا يُخططان لزرع عبوات ناسفة داخل سوق شعبي فى قضاء الفلوجة، وجاءت عملية القبض عليهما خلال "الإستلام والتسليم" للعبوات الناسفة قبل ساعات من تنفيذ مخططهم الجبان"، بحسب "السومرية نيوز".

ولفت رسول إلى أنه "تم العثور على كُدس للعتاد بداخله (42) عبوة ناسفة و(4) صواريخ نوع ما تسمى جهنم وspg9 وعدد من قنابر الهاون"، مضيفاً "ليُباشر أبطالنا بتنفيذ واجب نوعي آخر أسفر عن إلقاء القبض على أحد إرهابي عصابات داعـش في مُحافظة كركوك والذي كان يُخطط لزرع عبوة ناسفة على أرتال القطعات العسكرية".