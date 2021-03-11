شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. المرور يضبط قائد مركبة تجول بسيارته داخل «حديقة النخيل» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الخميس، مع مقطع فيديو متداول وثقه مواطن وأظهر قيام أحد الأشخاص بالتجول بسيارته داخل حديقة “حي النخيل” بالرياض.
وأوضحت إدارة المرور، أنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
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