شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الحرارة وعواصف ترابية تحجب الرؤية.. إليكم توقعات طقس الغد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، على المملكة.

وتشير التوقعات إلى تكون عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، فيما تصل سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 55 كم/ساعة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل والاجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).

كما يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة العظمي على وسط وشرق وأجزاء من غرب المملكة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 39 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 16 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 48 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزء الشمالي.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.