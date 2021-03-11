سلالة كورونا البريطانية تضرب 100 دولة.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت العالمة التي تقود أبحاث التقصي عن سلالة كورونا البريطانية إن هذه السلالة أصبحت هي السائدة وتسبب 98% من حالات الإصابة في بريطانيا.



وأضافت شارون بيكوك، الخميس، أن السلالة البريطانية المعروفة باسم (بي.1.1.7) تنتشر بشكل كبير فيما يبدو في نحو 100 دولة رُصدت فيها خلال الشهور القليلة الماضية.

وأوضحت بيكوك، وهي مديرة معهد دراسات الجينوم الخاص بكوفيد-19، الذي يرصد تحورات الفيروس: "هي أكثر انتشارا بنسبة 50% وهذا هو السبب في أنها أصبحت سائدة بريطانيا".

وتابعت خلال إفادة على الإنترنت للجمعية الملكية للطب: "نعرف الآن أنها انتشرت في أنحاء المملكة المتحدة وتسبب تقريبا كل حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، بنسبة 98%".

وتابعت: "يبدو كذلك أن السلالات الأخرى في طريقها للاختفاء من البلاد".