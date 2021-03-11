شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية تحدد ضوابط تسجل الاسم الأول والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الخميس، ضوابط تسجيل الاسم الأول بالنسبة للمواليد الجدد.
وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يتم تسجيل الاسم مجرداً من الألقاب، ولا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم.
وأضافت أنه لا يسمح أيضا بتسجيل الأسماء المركبة، كما يمنع أيضا تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية.
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