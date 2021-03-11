تطبيق يوتيوب يعتزم فرض ضرائب على صناع المحتوى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن موقع يوتيوب، اعتزامه اقتطاع ضرائب محددة من منتجي المحتوى على منصته في الولايات المتحدة، خلال الأشهر القادمة، بخطوة قد يطال أثرها صناع المحتوى القاطنين خارج الولايات المتحدة.



وطالب يوتيوب رواده من أصحاب القنوات بتقديم معلوماتهم المالية والضريبية، في إجراء يهدف لتسهيل عملية الاقتطاع الضريبي وتنظيمها، بحسب ما ذكر موقع "الحرة" الإخباري.

وقالت شركة غوغل، التي تعمل على إدارة يوتيوب، في بيان، إنها "قد تباشر اقتطاع الضرائب الأمريكية على الأرباح المرتبطة بعدد المشاهدات في الولايات المتحدة في أوائل شهر يونيو(حزيران) القادم.

وحذرت الشركة "فيما لو لم يتم تقديم معلوماتك الضريبية بحلول 31 مايو(أيار) 2021، قد يُطلب من غوغل اقتطاع ما يصل إلى 24% من مجمل أرباحك حول العالم".

وبرر الموقع الخطوة بأنها أتت على ضوء طلب وُجه إليه لجمع المعلومات الضريبية من صناع المحتوى في برنامج شركاء يوتيوب.

ولفت الموقع إلى أن الضرائب سيتم اقتطاعها من الأرباح المرتبطة بمشاهدات قادمة من الولايات المتحدة جراء مشاهدتهم للإعلانات التي يقدمها الموقع، بالإضافة إلى الاشتراكات المدفوعة.