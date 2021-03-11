شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة «الشمالية» تكشف حقيقة مقطع عاصفة عرعر الغبارية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفت إمارة منطقة الحدود الشمالية، ما يتم تداوله بشأن العاصفة الغبارية في مدينة عرعر، مؤكدة أن المقطع المتداول غير صحيح.
وأوضحت، إمارة الحدود الشمالية، عبر حسابها في “تويتر”، أن المقطع يعود تاريخه لوقت سابق في إحدى مناطق المملكة.
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