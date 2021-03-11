السعودية تعدل موعد السماح بالسفر وفتح المطارات بشكل كامل

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعديل موعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى الخارج ورفع تعليق رحلات الطيران الدولي بشكل كامل وفتح مطارات المملكة.

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وأوضحت الصحيفة أنه وفقا للتعديل سيكون الموعد الجديد ابتداء من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 5 / 10 / 1442هـ الموافق 2021/05/17م.

وأكدت أن "التعديل جاء في خطاب عاجل وجهته الهيئة إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية، إذ أبلغتهم بتغيير الموعد الذي كان مقررا سابقا وهو 31 مارس الحالي إلى الموعد الجديد".

يذكر أنه في يناير الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية، أنه سيتم السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها ورفع تعليق رحت الطيران الدولية بشكل كامل، اعتبارا من نهاية شهر مارس/ آذار 2021.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن القرار أتخذ على خلفية الإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد في المملكة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.