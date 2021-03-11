شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون يحدد 12 يونيو موعدا للانتخابات التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم /الخميس/ إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة يوم 12 يونيو القادم، كما وقع مرسوما يتضمن إصدار قانون الانتخابات الجديد بعد تعديله، وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم /الخميس/ إنه طبقا لأحكام المادة 151 الفقرة 2 من الدستور، وقع الرئيس تبون اليوم المرسوم الرئاسي رقم 96/01 المتعلق بدعوة الناخبين للتصويت في الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم /السبت/ الموافق 12 يونيو المقبل.

وأضاف البيان أن الرئيس تبون وقع كذلك الأمر رقم 21/1 المتضمن القانون المتعلق بنظام الانتخابات، وكان الرئيس الجزائرى قد أعلن الشهر الماضي عن حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان) وقرر الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة وتعهد بإبعاد المال السياسي عن العملية الانتخابية.

وقد استقبل السيد عبد المجيد تبون، يوم الخميس بمقر رئاسة الجمهورية، رؤساء ثلاثة أحزاب سياسية، وذلك في إطار المشاورات التي يجريها مع قادة الأحزاب السياسية، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، بحسب وكالة أنباء الجزائر.