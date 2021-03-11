الداخلية تشارك في الشهر العالمي للتوعية بخطر مرض سرطان القولون والمستقيم

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: تشارك الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومستشفيات قوى الأمن بالمملكة في فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان القولون والمستقيم الذي يوافق شهر مارس من كل عام، حيث تضمنت المشاركة نشر رسائل توعوية وتثقيفية عن المرض وأعراضه وطرق الوقاية منه، الذي يعدّ أكثر أمراض السرطان شيوعًا بين الرجال.

من جانبه أكد استشاري طب الأورام للكبار في مستشفى قوى الأمن بالرياض الدكتور عمر الشاعر أن مرض سرطان القولون الأكثر شيوعًا لدى الرجال في المملكة، وثالث أكثر الأمراض انتشارًا عند النساء بعد سرطان الثدي والغدد اللمفاوية, داعياً إلى أهمية التعاون للحد من انتشار سرطان القولون والمستقيم باتباع التوصيات الطبية العالمية في الكشف المبكر عن هذا المرض، ومنها إجراء منظار للقولون بعد سن 45 عامًا مرة واحدة كل 10 سنوات، حيث إن اكتشافه مبكرًا يسهم في التشافي منه بسهولة -بإذن الله- وبأقل المضاعفات الممكنة.