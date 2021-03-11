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الجمهوريون يصغطون لعدم رفع العقوبات عن إيران

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - في خطوة أخرى لزيادة الضغوط على إدارة الرئيس، جو بايدن، قدم العضو الجمهوري البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي تشريعا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء من شأنه أن يمكّن الكونغرس من “مراجعة أي جهد من جانب الإدارة لإنهاء العقوبات الأميركية المفروضة على إيران”.

وتقدم النائب مايكل ماكول بالمشروع لمجلس النواب، بينما كان قدمه السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي لمجلس الشيوخ، ونشرت نسخة عنه صحيفة Washington Free Beacon في أواخر الشهر الماضي. وفقا لـ”العربية”

وقال ماكول إن مشروع القانون هو “جزء من جهد أكبر من قبل الجمهوريين في كلا المجلسين لممارسة درجة معينة من السيطرة علىجهود إدارة بايدن لإعادة التواصل مع إيران والسعي للتوصل إلى اتفاق نووي مجدد”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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