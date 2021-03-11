أبانج: زيارة رئيس وزراء ماليزيا للسعودية تعبر عن عمق العلاقة بين البلدين

الكويت - هبة التوبجي - أكد عضو مجلس أمناء الندوة العالمية للشباب الإسلامي وممثلها في جنوب شرق آسيا، البروفيسور داتو أبانج عبدالله أبانج عن عمق العلاقة التي تربط المملكة العربية السعودية ببلاده والتي عبرت عنها الزيارة الأخيرة لرئيس وزراء ماليزيا السيد محيي الدين ياسين، وما نتج عنها من اتفاقيات في مختلف المجالات تُحقق مصلحة البلدين وتنمي أوجه التعاون المشترك والازدهار للشعبين الشقيقين.

وأعرب عن ابتهاجه بهذه الزيارة التي تعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين في إطار من التفاهم والتواؤم وتسهم في تحقيق سبل التنمية التي تحرص عليها قيادة البلدين. وفقا لـ”الرياض”

ولفت داتو أبانج بأن الرئيس ياسين قد عبر عن الشعب الماليزي في تقديره للمملكة وشكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما تبذله قيادة المملكة العربية السعودية من جهود في خدمة الحجاج وعمارة الحرمين الشريفين والعناية بالسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، لدى زيارته للمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة، كما أشاد بنجاح مبادرة “الطريق إلى مكة كأحد برامج رؤية السعودية 2030” وما فيها من إبداع وتسهيل لإجراءات سفر الحجاج لأداء فريضة الحج، وذلك من خلال إنهاء إجراءات الجوازات، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة في مطارات الدول التي يغادر منها الحجاج. حيث سيستفيد من هذه المبادرة في موسم حج هذا العام 225 ألف حاج وحاجة من بينها حجاج دولة ماليزيا.