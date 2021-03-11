شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البرية للمملكة تتأهب لمناورات «مخالب الصقر 3» مع الجيش الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أنهت القوات البرية الملكية السعودية الاستعدادات كافة لانطلاق التمرين المشترك “مخالب الصقر 3” بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية الأمريكية، الذي ستنطلق فعالياته الأسبوع القادم في المنطقة الشمالية الغربية.
يأتي ذلك امتداداً للتمارين المشتركة بين البلدين الصديقين بهدف تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بينهما، وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات البرية للمملكة تتأهب لمناورات «مخالب الصقر 3» مع الجيش الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.