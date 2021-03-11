شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: نكافح الجراد على مساحة 28 ألف هكتار بمختلف المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الفرق التابعة لها الخليج 365 مكافحة الجراد الصحراوي في مساحة تزيد عن 28 ألف هكتار على مستوى المملكة.

وأوضحت الوزارة، أن المساحة المستكشفة خلال الفترة من 1 إلى 10 مارس 2021، بلغت نحو 173 ألف و457 هكتار، والمساحة المصابة والمعالجة بواقع 28 ألف و145 هكتار.

وأضافت أنه تم المكافحة بالرش الجوي بإجمالي 2500 هكتار، ومازالت فرق المكافحة الخليج 365 أعمالها للقضاء على هذه الآفة.