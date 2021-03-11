شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «أمانة جدة» لسالكي نفق طريق الأمير ماجد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت أمانة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة تنبيهاً مهماً لسالكي نفق طريق الأمير ماجد. وأوضحت في تغريدة على موقع “تويتر” أنه سيتم إغلاق مسار نفق طريق الأمير ماجد تقاطع شارع حراء المتجه من الشمال إلى الجنوب لمدة 48 ساعة. وأبانت أن إغلاق النفق سيكون ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 1442/7/28هـ الساعة 12م، وذلك لأعمال الصيانة والتصويرCCTVللشبكة القائمة والحديثة.

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