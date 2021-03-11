شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محافظ تربة إثر حادث مروري على طريق «حضن – الطائف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توفي اليوم الخميس، محافظ محافظة تربة، عبدالعزيز بن محمد المفرجي، وذلك إثر تعرضه لحادث مروري على طريق حضن – الطائف.

من جانبها، قدمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة تربة، العزاء لذوي الفقيد -رحمه الله-، سائلين الله لهم الصبر وللفقيد الرحمة والمغفرة.

كما تقدم مكتب التعليم بالمحافظة، بالعزاء لذوي الفقيد، حيث جاء في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر : “نيابة عن منسوبي مكتب التعليم بتربة يتقدم مدير مكتب التعليم بتربة بصادق العزاء والمواساة لذوي سعادة محافظ تربة، الأستاذ عبدالعزيز بن محمد المفرجي، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم، سائلين الله له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته” .

وأوضح مغردون أن المفرجي، توفي أثناء توجهه من مقر عمله إلى الطائف، وانهالت الدعوات بالرحمة والمغفرة للمفرجي، حيث قال سالم الشيباني: “رحم الله محافظ محافظة تربة، الأستاذ عبدالعزيز المفرجي، والذي توفي إثر حادث مروري، ربط الله على قلب أهله ومحبيه، كان نعم الرجل المحب لدينه ولوطنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

كما قال عطالله العصيمي: “وداعاً أخي الغالي أبو فيصل الأستاذ عبد العزيز بن محمد بن عبدالله المفرجي، محافظ محافظة تربة، الفقد أليم والخطب جلل صبر الله إخوتك وأهلك ومحبيك وذوي مفرج، عرفتك رجلاً محباً للخير والناس وجيرانك رحمك الله”.