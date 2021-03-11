مصر... اكتشاف جديد لخام الذهب في الصحراء الشرقية

دبي - محمود عبدالرازق - نقلت صحيفة "الوطن" أن الاكتشاف الذي حققته الشركة جاء بعد فوزها بحق التنقيب في تلك المنطقة الشهر الماضي، وأضافت الشركة في تصريح إلى بورصة لندن أنها تعتزم بدء التنقيب واستخراج الذهب عن قريب.

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كما أعلنت الشركة عن تحديد العديد من أهداف الذهب ذات الأولوية العالية من الاستشعار عن بعد في جميع مشاريعها التي تغطي 1،565 كيلومتر مربع في الصحراء الشرقية لمصر.

من جانبه، صرح ستيفن بولتون، الرئيس التنفيذي لشركة التوس ستراتيجيز بأنه "يسعدنا أن نعلن عن تحديد العديد من أهداف التنقيب عن الذهب ذات الأولوية العالية في جميع المشاريع الأربعة الممنوحة لنا مؤخرًا".

وأضاف ستيفن، أن فريق التوس اضطلع على برنامج الاستشعار عن بعد وحدد أكثر من 100 عمل تاريخي مفسر من الذهب الصخري الصلب، بما في ذلك ما لا يقل عن اثنين من معسكرات التعدين التاريخية الرئيسية، وأحد هذه المعسكرات في البكرية، حيث تشير التقارير التاريخية إلى أن أنشطة التعدين امتدت بشكل متقطع عبر منطقة كبيرة.

وتظهر بعض أعمال الذهب الصخري بوضوح في صور الأقمار الصناعية، كمصفوفات من الحفر والخنادق، والتي يمكن أن يصل طولها إلى 375 مترًا.