"أوبك": السعودية بخفض إنتاجها ساعدت على تنفيذ اتفاق "أوبك+" في فبراير بنسبة 124 %

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير المنظمة الشهري: "بلغ متوسط إنتاج 13 دولة من دول "أوبك" 24.85 مليون برميل يوميًا في فبراير 2021، وهو أقل بمقدار 0.65 مليون برميل يوميًا عن الشهر السابق. وزاد الإنتاج بشكل أساسي في نيجيريا والعراق وإيران وفنزويلا وليبيا، بينما انخفض بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية وأنغولا".
МИД РФ
في الوقت نفسه، وعدت المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى حصتها بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل أخرى يوميًا اعتبارًا من فبراير، مع عدم تقييد مدة التخفيضات الإضافية. لذلك، انخفض إنتاج النفط في المملكة في شهر التقرير بمقدار 930 ألف برميل يوميًا - ما يصل إلى 8.15 مليون برميل.
وخفضت "أوبك+" إنتاجها في شهر فبراير بمقدار 5.661 مليون برميل يوميًا، موفية بالتزاماتها بموجب اتفاقية "أوبك+" بنسبة 124بالمئة.
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