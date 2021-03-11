"قامت الساعة يا عباد الله"... ما حقيقة المقطع المثير لنافخ البوق بين المقابر

دبي - محمود عبدالرازق - الفيديو الذي يظهر فيه الشاب يعتلي قبرا ويمسك بوقا وينادي "قد قامت الساعة يا عباد الله، قوموا يا عباد الله"، ادعى ناشروه (من بينهم مواقع إخبارية) أنه لواقعة في سوريا وقيل إنه في تونس ولبنان أيضا، وقوبل بموجة سخرية واسعة، لكن الادعاءات تلك ليست دقيقة.

بالبحث، يتبين أن النسخ الأولى من هذا المقطع نُشرت قبل عام ونصف العام، ويرجح أنه صور في العراق داخل مقبرة بمدينة النجف (عُثر على نسخة منشورة بتاريخ 18 سبتمبر/ أيلول عام 2019).

ذكرت وكالة "فرانس برس" أن الواقعة حدثت بالفعل في مقبرة "وادي السلام" في النجف، وهي من أكبر مقابر العالم، وأكدت شرطة المدينة ذلك، مشيرة إلى توقيف الشاب.