المتحدث باسم حكومة الدبيبة: إجراء الانتخابات نهاية العام أهم أولوياتنا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات نقلتها بوابة "ليبيا 24" أكد حمودة، أن أولويات الحكومة واضحة جدا، وأهمها السعي لتمهيد الأرضية لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.

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وأوضح أنه بجانب الانتخابات هناك أيضا تحسين جودة الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أن ذلك سيكون نتيجة طبيعية لتوحيد المؤسسات الليبية.

ولفت المتحدث باسم حكومة الدبيبة إلى أن تحسين الخدمات يتضمن ملفا هاما، هو جائحة كورونا والتصدي لها وحماية المواطنين منها، وتقديم الرعاية اللازمة لذلك، مؤكدا على أنها تعد من أهم الأولويات.

وعلق على إنهاء جائحة كورونا قائلا: "بالتالي ننطلق إلى الأشياء الأخرى والمهمة بالتعاون مع باقي الأجسام في الدولة الليبية".

وشدد حمودة على أن حكومة الدبيبة لن تقبل بوجود أي قوات أجنبية على الأراضي الليبية بشكل غير شرعي، قائلا: "هذا أمر محسوم ولكن يتطلب العمل بروية وحكمة والتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والأجسام الأمنية، حتى يتم معالجة هذا الملف الشائك بشكل نهائي وجذري" لافتا إلى أهمية "معالجة كل الأسباب التي أدت إلى وصول تلك القوات إلى ليبيا".

وأوضح ما يعنيه بالتعامل مع أزمة القوات الأجنبية بـ "روية وحكمة" قائلا: "هذا يعني أن يكون بعيدا عن التصريحات الإعلامية، وبعيدا عن الأضواء؛ حيث إنه عمل يحتاج إلى التنسيق بين الأجسام الأمنية المعنية في ليبيا بذلك".

وختم: "الروية هي التريث في التدخل بهذا الملف وخاصة فيما يتعلق بالجانب التصريحي والإعلامي في ذلك".

يشار إلى أن مجلس النواب الليبي كان قد وافق، أمس الأربعاء، خلال انعقاده في مدينة سرت، بأغلبية 132 صوتا على منح الثقة للحكومة الجديدة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وذلك بعد أن رفع المجلس جلسته الأولى التي خصصت لمنح الثقة يوم الثلاثاء لاستدعاء رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.