الأردن تكشف أسباب إلغاء زيارة ولي العهد إلى القدس

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وجاء الإلغاء بسبب اتخاذ إسرائيل ترتيبات جديدة "غير متفق عليها" كانت ستضيق الخناق على المصلين بالمسجد الأقصى في ذكرى دينية للمسلمين، وهي ليلة الإسراء والمعراج، وفقا لما صرح به الوزير الأردني.

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وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي في باريس، رفقة نظرائه من فرنسا ومصر وألمانيا حول القضية الفلسطينية، إن ولي العهد "أراد القيام بزيارة دينية إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة في ذكرى الإسراء والمعراج، واتفقنا مع إسرائيل على ترتيبات الزيارة وتفاجأنا باقتراحها ترتيبات جديدة تضيّق على المصلين في ليلة عبادة".

وأوضح الوزير أن ولي العهد الأردني قرر إلغاء الزيارة حتى لا يكون هناك "تضييق على المسلمين وحفاظا على حق المقدسيين في الصلاة".

وكانت إسرائيل قد أوضحت أنه ألغيت رحلة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى الإمارات، كانت مقررة اليوم، بعد رفض السلطات الأردنية، قبل وقت قصير من بدء الزيارة المفترضة، اليوم الخميس، مرور طائرة نتنياهو إلى الإمارات عبر أجوائها، مما كان سيؤدي إلى زيادة مدة الرحلة بأكثر من 2.5 ساعة.