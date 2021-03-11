شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة اعتقال إسرائيل خمسة أطفال فلسطينيين بزعم جمع نباتات جنوب الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الناشط الفلسطينى ناصر نواجعة، لحظة اعتقال عناصر من قوات الاحتلال الاسرائيلى خمسة أطفال فلسطينيين من تجمع الركيز بمسافريطا جنوب الخليل، وأظهرت لقطات الفيديو الأطفال الخمس وهم يبكون بقبضة جنود الاحتلال الذين ألقوا القبض عليهم بدعوى قيامهم بجمع "العكوب" ووضعهم فى سيارات تابعة لهم وسط بكاء الأطفال، وفق ما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة أطفال بينهم ثلاثة أشقاء، أثناء قيامهم بجمع "العكوب" تتراوح أعمارهم ما بين (7-11 عاما)، هم زياد وعمر وصقر جبر حميدات، وياسين جبرين حميدات، وجبر محمد حميدات، واقتادتهم إلى مستوطنة "كريات أربع".



اعتقال الأطفال جنوب الخليل



اعتقال الأطفال

واليوم، أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، واعتقل آخر خلال مواجهات فى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وأفادت مصادر أمنية فلسطينية - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، بأن 3 شبان أصيبوا بأعيرة نارية فى القدم، إثر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التى اقتحمت المخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحى وقنابل الغاز والصوت، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الجمعية العربية فى بيت جالا لتلقى العلاج، وصفت حالتهم بالمستقرة.



عملية الاعتقال

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منازل فى المخيم بعد تفجير أبوابها الرئيسية، وعبثوا بمحتوياتها وخلفوا حالة من الهلع والخوف، واعتقلت قوات الاحتلال مواطن (44 عاما).

وفى وقت سابق، قامت القوات الإسرائيلية، باعتقال طفلين من مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، ونشرت شبكة القدس الاخبارية على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، صورا من لحظة اعتقال الطفلين وقيام قوات الاحتلال بتغطية أعين الطفلين واقتيادهم إلى الحبس بزعم إلقائهما الحجارة تجاه حافلة للمستوطنين الاسرائيليين تمر جنوب الخليل.

وفى ذات اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، أسيرا محررا من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يزن حمزة الكردي (19 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه في المخيم.